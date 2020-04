Misterioso aereo la mattina di Pasqua nei cieli di Bollate, Novate, Limbiate, Paderno, Senago… (Di domenica 12 aprile 2020) Un Misterioso aereo è stato notato da diverse persone sorvolare i nostri cieli oggi, al mattino e anche all’ora di pranzo. Su aereo di piccole dimensioni che ha suscitato curiosità poiché faceva avanti – indietro sopra i nostri cieli, limpidissimi a causa del traffico quasi inesistente dovuto al coronavirus. In molti si sono chiesti cosa … L'articolo Misterioso aereo la mattina di Pasqua nei cieli di Bollate, Novate, Limbiate, Paderno, Senago… proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 12 aprile 2020) Unè stato notato da diverse persone sorvolare i nostrioggi, al mattino e anche all’ora di pranzo. Sudi piccole dimensioni che ha suscitato curiosità poiché faceva avanti – indietro sopra i nostri, limpidissimi a causa del traffico quasi inesistente dovuto al coronavirus. In molti si sono chiesti cosa … L'articololadineidi, Senago… proviene da Il Notiziario.

Un misterioso aereo è stato notato da diverse persone sorvolare i nostri cieli oggi, al mattino e anche all’ora di pranzo. Su aereo di piccole dimensioni che ha suscitato curiosità poiché faceva ...

CORONAVIRUS NORDAFRICA/ Il carico misterioso di quei voli tra Turchia e Libia

Il blocco causa coronavirus non ferma gli aerei provenienti dalla Turchia. Nessuno sa cosa trasportino in Libia. Intanto aumentano scontri armati e rischio contagi Molti Paesi stanno combattendo la ...

