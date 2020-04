La Cina teme la seconda ondata, 97 i casi importati nelle ultime ore (Di domenica 12 aprile 2020) Emergenza coronavirus in Cina, sono 97 i casi importati nelle ultime ventiquattro ore. Le autorità temono una seconda ondata. Sono novantasette i casi importati di coronavirus in Cina, si tratta del numero più alto dal mese di marzo. Per questo motivo le autorità cinesi temono una seconda ondata di contagi. Emergenza coronavirus, 97 casi importati in Cina. Si teme la seconda ondata Alla luce dei novantasette casi di coronavirus importati registrati nelle ultime ventiquattro ore, la Cina ha deciso di chiudere le frontiere a quasi tutti gli stranieri facendo un passo indietro sulle concessioni. ma la decisione non risolve il problema dei cinesi che tornano a casa. Le autorità temono una seconda ondata. A Pechino l’allerta è passata da verde ad arancione, che prevede, come riportato dall’Ansa, l’obbligo di rimanere in ... Leggi su newsmondo Coronavirus : nuovi casi di ritorno in Cina - si teme nuova ondata

