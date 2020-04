Gravina: “Speriamo di iniziare a maggio i controlli sui calciatori, poi finiremo i campionati” (Di domenica 12 aprile 2020) Intervenuto a ‘Sky Sport’, il presidente della Figc Gabriele Gravina è tornato a parlare della ripresa dei campionati, fornendo ulteriori dettagli sulle procedure e ribadendo la volontà di club e federazioni: “Presto ci sarà una riunione, abbiamo una procedura e presto la comunicheremo. Inizieremo, mi auguro a inizio mese, con dei controlli per garantire la negatività a cui seguirà l’allenamento. Non appena ce ne saranno le condizioni, finiremo i campionati. Non abbiamo una scadenza , ci affideremo alle indicazioni della Fifa e del nostro comitato tecnico-scientifico. Giocare in estate? Ripeto, non abbiamo una scadenza, ma l’idea è di completare i campionati”. Serie A, l’ipotesi del calendario: “partenza il 27 maggio, il 9 luglio l’ultima giornata” “Campionato finito e ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 12 aprile 2020) Intervenuto a ‘Sky Sport’, il presidente della Figc Gabrieleè tornato a parlare della ripresa dei campionati, fornendo ulteriori dettagli sulle procedure e ribadendo la volontà di club e federazioni: “Presto ci sarà una riunione, abbiamo una procedura e presto la comunicheremo. Inizieremo, mi auguro a inizio mese, con deiper garantire la negatività a cui seguirà l’allenamento. Non appena ce ne saranno le condizioni,i campionati. Non abbiamo una scadenza , ci affideremo alle indicazioni della Fifa e del nostro comitato tecnico-scientifico. Giocare in estate? Ripeto, non abbiamo una scadenza, ma l’idea è di completare i campionati”. Serie A, l’ipotesi del calendario: “partenza il 27, il 9 luglio l’ultima giornata” “Campionato finito e ...

