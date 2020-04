Colao sì, ma non così (Di domenica 12 aprile 2020) La decisione del governo di coinvolgere nella progettazione ed esecuzione dalle “fase 2” una personalità di grande esperienza internazionale come Vittorio Colao è saggia, lungimirante e, quindi, pienamente condivisibile.Per affrontare una crisi economica come quella che vedremo nella seconda parte dell’anno servono competenza in quantità industriali, conoscenza dei mercati internazionali e capacità di prendere decisioni, tutte caratteristiche certamente presenti in un manager con la storia di Colao, uomo che ha saputo dimostrare il suo valore su scala globale, l’unica che ha cittadinanza nel mondo contemporaneo.Non è però vero che tutti i modi di coinvolgimento di una personalità di tale livello sono uguali e (a mio avviso) quello scelto dl premier Conte è di gran lunga il meno efficace.Mi spiego meglio, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 aprile 2020) La decisione del governo di coinvolgere nella progettazione ed esecuzione dalle “fase 2” una personalità di grande esperienza internazionale come Vittorioè saggia, lungimirante e, quindi, pienamente condivisibile.Per affrontare una crisi economica come quella che vedremo nella seconda parte dell’anno servono competenza in quantità industriali, conoscenza dei mercati internazionali e capacità di prendere decisioni, tutte caratteristiche certamente presenti in un manager con la storia di, uomo che ha saputo dimostrare il suo valore su scala globale, l’unica che ha cittadinanza nel mondo contemporaneo.Non è però vero che tutti i modi di coinvolgimento di una personalità di tale livello sono uguali e (a mio avviso) quello scelto dl premier Conte è di gran lunga il meno efficace.Mi spiego meglio, ...

CarloCalenda : Toni e contenuti del discorso di @GiuseppeConteIT sono condivisibili. Due note: ottima la nomina di #Colao ma dateg… - borghi_claudio : Ah non so se avete notato che la famosa e democraticissima TASK FORCE degli esperti è un orribile misto tra Bilderb… - matteorenzi : Ottima la scelta di Vittorio COLAO, ottima! Bene riaprire le librerie, come avevamo chiesto, ma bisogna riaprire in… - allemacc : RT @gilamalfa: Personalmente non penso che per avviare un progetto di ricostruzione ci sia bisogno di un team di esperti una ventina di per… - mauro_zonza : RT @Luca_Fantuzzi: Ma non vi rendete conto di quanto è grave affidare fondamentali decisioni di indirizzo politico a 20 signori nessuno men… -