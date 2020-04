Calcio | Tommaso Giulini | “La stagione si dovrà terminare solo per motivi economici”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 aprile 2020) Ancora tutto fermo in Italia, almeno fino al 3 maggio. La possibilità che il campionato di Serie A diriprenda è ancora alta, anche se in tanti vorrebbero evitare tutto ciò, vista la situazione riguardante il Coronavirus. Oggi ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il presidente del Cagliari. Queste le parole del dirigente dei sardi: "Questasi dovràpereconomici, per evitare le cause giudiziarie. Terminerà a porte chiuse: non sarà certo la poesia del, ma sarà fondamentale per programmare poi la prossima". Prosegue: "Avremo meno gente allo stadio sia per le restrizioni che pereconomici, quindi dovremo stare attenti anche ai prezzi dei biglietti".