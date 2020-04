Pasqua 2020: il profondo significato ai tempi del Coronavirus, i proverbi e le tradizioni più note (Di domenica 12 aprile 2020) Oggi, 12 aprile 2020, è Pasqua, una ricorrenza con data mobile: la sua datazione, nel mondo cristiano, fu motivo di grandi controversie tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente. La prima, composta da Ebrei convertiti, la celebrava subito dopo la Pasqua ebraica, cioè nella sera della luna piena, il 14 Nisan, primo mese dell’anno ebraico, quindi sempre in giorni diversi della settimana. Solo col Concilio di Nicea del 325 e dalla sua interpretazione di un passo di San Paolo si ottenne che fosse celebrata nello stesso giorno in tutta la cristianità, adottando quindi il rito occidentale, fissandola nella domenica successiva alla prima luna piena di primavera (all’epoca dei primi computi l’equinozio cadeva il 21 marzo, che pertanto divenne la data di riferimento). Oggi la celebrazione può cadere tra il 25 marzo e il 25 aprile ... Leggi su meteoweb.eu SUPERMERCATI APERTI E NEGOZI A PASQUA 2020/ Orari e chiusure a seconda delle regioni

Pasqua 2020 : 10 frasi originali per gli auguri ad amici e parenti

Buona Pasqua 2020 - Auguri/ Charlene di Monaco : "Benedizioni e amore al mondo" (Di domenica 12 aprile 2020) Oggi, 12 aprile, è, una ricorrenza con data mobile: la sua datazione, nel mondo cristiano, fu motivo di grandi controversie tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente. La prima, composta da Ebrei convertiti, la celebrava subito dopo laebraica, cioè nella sera della luna piena, il 14 Nisan, primo mese dell’anno ebraico, quindi sempre in giorni diversi della settimana. Solo col Concilio di Nicea del 325 e dalla sua interpretazione di un passo di San Paolo si ottenne che fosse celebrata nello stesso giorno in tutta la cristianità, adottando quindi il rito occidentale, fissandola nella domenica successiva alla prima luna piena di primavera (all’epoca dei primi computi l’equinozio cadeva il 21 marzo, che pertanto divenne la data di riferimento). Oggi la celebrazione può cadere tra il 25 marzo e il 25 aprile ...

enpaonlus : Roma, i tre piccoli falchi pellegrini escono dall'uovo nel Parco dei Castelli - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte: 'Chiusura fino al 3 maggio, adesso non si può cedere' 'C'è il rischio di ripartire daccapo, te… - repubblica : ?? Coronavirus, videomessaggio del presidente Mattarella: 'Pasqua in solitudine anche per me. Accettiamo il contagio… - 007Vincentxxx : RT @fanpage: Buona Pasqua: 10 frasi originali per gli auguri ad amici e parenti #12aprile - pleasebbmine : RT @Masse78: L'uovo di pasqua che mentre lo apri sei felice e speri ci sia dentro qualcosa di bello ma poi trovi una sorpresa di merda, com… -