Mascherine donate ai commercianti del saronnese per le consegne a domicilio (Di sabato 11 aprile 2020) Il Distretto del Commercio Antiche Brughiere lancia un’iniziativa per distribuire alle attività nei Comuni di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo una fornitura di Mascherine protettive. L’emergenza Covid-19 non preoccupa solo a livello sanitario, ma anche da un punto di vista economico. A sottolinearlo è il Vicepresidente del Distretto del Commercio Antonio Schipilliti il … L'articolo Mascherine donate ai commercianti del saronnese per le consegne a domicilio proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Donate 1000 mascherine al comune di Benevento : Mastella ringrazia

Maurizio Sarri non dimentica il suo Paese : donate 4 mila mascherine al Comune di Figline

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine donate Mascherine donate a Lagnasco - La Guida LaGuida.it Colombe, uova e mascherine: l'impegno della Croce Rossa. "Alcuni anziani si sono commossi"

Il comitato della Piana Pistoiese ha portato ad alcuni anziani della zona le uova che erano destinate ai volontari e non solo ...

Il comitato della Piana Pistoiese ha portato ad alcuni anziani della zona le uova che erano destinate ai volontari e non solo ...