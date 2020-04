‘Gf Vip 4’ | Sossio Aruta contro Antonio Zequila | “Mi fai solo pena” E non mancano gli

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 aprile 2020) La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusaqualche giorno fa. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha visto trionfare la bella Paola Di Benedetto, mentre ad aggiudicarsi il terzo posto è stato. L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne è stato tra i concorrenti che più si sono esposti durante il percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. In queste settimane, infatti,si è scontrato più volte con diversi ex gieffini. I dissapori con, in particolare, si sono trascinati fino all’ultima puntata, quando l’attore ha accusatodi non occuparsi economicamente dei suoi primi due figli. In realtà, come l’ha poi avuto modo di spiegare, questa notizia deriverebbe da alcuni vecchi articoli per nulla pertinenti con ...