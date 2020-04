Coronavirus, Galli a Sky Tg24: "Le attuali misure non bastano ancora" (Di sabato 21 marzo 2020) Le attuali misure per il contenimento del Coronavirus "non bastano ancora". A dirlo a Sky Tg24 è Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. L'infettivologo, sulle nuove restrizioni volute dal governo, afferma: "Le misure sono importanti e perché funzionino devono essere radicali perché altrimenti, ce lo dimostra Wuhan che è riuscita ad uscire da questo disastro in un tempo ragionevole anche se lungo, rischiamo che il nostro tempo diventi lunghissimo". Poi ammonisce: "Stare a casa è fondamentale, ma se si sta a casa in una situazione in cui le licenze di uscita in cui si possono raggiungere situazioni in cui c’è parecchia gente sono molto numerose e non giustificate, andremo avanti a cerchi concentrici a continuare ad avere più infezioni". E ancora: "Ai medici di famiglia serve ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora" (Di sabato 21 marzo 2020) Leper il contenimento del"nonancora". A dirlo a Skyè Massimo, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. L'infettivologo, sulle nuove restrizioni volute dal governo, afferma: "Lesono importanti e perché funzionino devono essere radicali perché altrimenti, ce lo dimostra Wuhan che è riuscita ad uscire da questo disastro in un tempo ragionevole anche se lungo, rischiamo che il nostro tempo diventi lunghissimo". Poi ammonisce: "Stare a casa è fondamentale, ma se si sta a casa in una situazione in cui le licenze di uscita in cui si possono raggiungere situazioni in cui c’è parecchia gente sono molto numerose e non giustificate, andremo avanti a cerchi concentrici a continuare ad avere più infezioni". E ancora: "Ai medici di famiglia serve ...

La7tv : #ottoemezzo Coronavirus, Massimo Galli: 'La sanità va governata diversamente, poi mi farò un sacco di nemici nelle… - Corriere : ?? Coronavirus, quali sono i veri numeri in Italia? Secondo Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'Osped… - La7tv : #ottoemezzo Coronavirus, il prof. Massimo Galli sulla riapertura: 'Si deve ripartire col massimo dell'attenzione, q… - peucezia : RT @Corriere: ?? Coronavirus, quali sono i veri numeri in Italia? Secondo Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco… - GIANNNPAN : RT @franziskanava: 'La Lombardia ha fallito. Ancora un mese di chiusura. Non siamo pronti per la fase 2”: la mia intervista al professor Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Galli Coronavirus, il prof. Massimo Galli: "La riapertura va programmata, non anticipata" La7 L’infermiera che combatte il coronavirus: “Mi sento come Belotti”

E’ il mondo degli operatori sanitari impegnati al fronte nella guerra al coronavirus. E’ la quotidianità di Beatrice Lelli ... «Me l’ha trasmessa nonno Elvio granata fino al midollo», rivela Beatrice ...

Ternana, Bandecchi: «Prima l'associazione "Terni nel cuore", poi un laboratorio per studiare il virus»

«Beh, Gallo un po' di sangue lo doveva dare a Terni ... In università ho già un laboratorio di biologia genetica ma investirò due milioni di euro per farne uno di virologia. Il coronavirus ci ha ...

E’ il mondo degli operatori sanitari impegnati al fronte nella guerra al coronavirus. E’ la quotidianità di Beatrice Lelli ... «Me l’ha trasmessa nonno Elvio granata fino al midollo», rivela Beatrice ...«Beh, Gallo un po' di sangue lo doveva dare a Terni ... In università ho già un laboratorio di biologia genetica ma investirò due milioni di euro per farne uno di virologia. Il coronavirus ci ha ...