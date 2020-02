Gattuso: Oggi vedremo se Mertens recupera per domani (Di venerdì 28 febbraio 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Torino: Col Barcellona grande dispendio di energie e poi Inter, col Torino cosa ci vuole? «C’è bisogno di pensare al Torino e da parte mia e da parte del mio staff di far scendere in campo chi sta bene al 100%. Giochiamo con una squadra fisicamente molto forte. Ci sarà da battagliare» Chi preoccupa? «Ieri la squadra era molto stanca e abbiamo deciso di lavorare in palestra per farli recuperare» Cosa cambia se gioca Milik? «Non cambia nulla se gioca Milik o Mertens. È molto bravo a legare, ha una classe immensa e ci può dare una grandissima mano. Oggi Mertens proverà ad allenarsi per vedere se si recupera» «Non sono d’accordo che abbiamo sistemato tutto in fase difensiva. La coperta è corta e dobbiamo capire bene cosa vogliamo fare. Dobbiamo essere bravi con i ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gattuso: Oggi vedremo se Mertens recupera per domani L’allenatore del Napoli parla prima della gara di domani sera… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Gattuso: 'Milik? Arek è bravo nel legare i reparti, ha una classe immensa e può darci una grandissima mano. Il problema o… - claudioruss : #Gattuso: 'Milik? Arek è bravo nel legare i reparti, ha una classe immensa e può darci una grandissima mano. Il pro… -