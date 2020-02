Vela: Gimson-Burnet in vetta dopo tre regate ai Mondiali Nacra 17 2020, molto attardate le due coppie azzurre (Di martedì 11 febbraio 2020) Comincia subito in salita il Campionato Mondiale 2020 della classe olimpica Nacra 17 per l’Italia, rimasta pesantemente attardata dopo la prima giornata effettiva di gara (dopo la cancellazione delle regate di ieri) con entrambi i propri equipaggi di punta. Le coppie azzurre formate da Ruggero Tita e Caterina Banti e da Vittorio Bissaro e Maelle Frascari, rispettivamente campioni iridati del 2018 e del 2019, hanno fatto fatica ad interpretare le condizioni odierne di vento instabile e leggero nella baia di Port Philip, a circa 70 chilometri da Melbourne. Bissaro-Frascari avevano cominciato con un ottimo terzo posto nella prova d’apertura per poi però perdere molto terreno in classifica con un 21° ed un 13° posto parziali valevoli per la decima piazza assoluta al termine delle prime tre regate con un punteggio totale di 37 punti. Pessima giornata per Tita-Banti, costretti fin ... oasport

