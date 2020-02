Si è nascosta su un mucchio di spazzatura, ad aspettare… (Di martedì 11 febbraio 2020) Un animale randagio ha molte storie da raccontare, solo che non sa parlare e nessuno saprà mai quello che realmente ha passato. Certe volte invece, la storia è ovvia e non c’è bisogno di nessuna spiegazione. La femmina di Pitbull che vedete delle foto, si chiama la Lakita ed è stata trovata su un mucchio di spazzatura, vicino il portico della casa di una donna. È stata proprio quest’ultima ad avvertire i soccorritori, convinta del fatto che di lì a poco quel cane magro e depresso sarebbe morto. I volontari si sono precipitati subito sul posto e si sono resi conto che la situazione era ben più grave di quella che avevano immaginato. Il povero animale era magro, senza forze e il suo odore era nauseante. Alla vista dei ragazzi, Lakita è riuscita ad alzarsi in piedi e a guardarli, come se ... bigodino

