Sanremo 2020, Diodato: Ecco A Chi e’ Dedicata la sua Canzone! (Di martedì 11 febbraio 2020) Sanremo 2020: il vincitore della settantesima edizione è Diodato con “Fai rumore”. Ecco chi è il cantante e qual è il significato nascosto della canzone con la quale ha trionfato… Anche questa settantesima edizione del Festival di Sanremo è giunta al termine. Non sono mancate le polemiche, per le dichiarazioni di Amadeus, per quanto accaduto tra Morgan e Bugo e tanto altro, ma alla fine questo festival ha riscosso un grande successo. Il suo vincitore è Diodato: la canzone “Fai rumore” è piaciuta proprio a tutti. Ma Ecco chi è il cantante e cosa voleva comunicare esattamente. Sanremo 2020: chi è il vincitore Diodato! Diodato, che ha trionfato con “Fai rumore”, non è nuovo alla partecipazione al Festival di Sanremo. Infatti nel 2018 partecipò insieme a Roy Paci cantando “Adesso”, mentre debuttò alla manifestazione canora nel 2014 tra ... uominiedonnenews

