Salvatore Nicitra: è caduto il quinto Re di Roma (Di martedì 11 febbraio 2020) Il quinto Re di Roma, così lo aveva definito nel 2014 una fonte di Fanpage.it affermando in un'intervista anonima che Salvatore Nicitra era il regale mancante dopo Carminati, Fasciani, Senese e Casamonica. Un appellativo che non era piaciuto al diretto interessato che non si sarebbe sentito secondo a nessuno. Con l'operazione portata a termine oggi la Procura di Roma ha disarticolato l'organizzazione del boss di Roma Nord cresciuto all'ombra di Renatino De Pedis e che sul gioco d'azzardo aveva costruito il suo regno. fanpage

