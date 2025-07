Jurassic World – La Rinascita torna a dominare il grande schermo, riportando i dinosauri alla ribalta con un successo clamoroso. Il settimo capitolo della saga ha sbancato il box office mondiale e italiano, incassando ben 318 milioni di dollari e conquistando gli spettatori di tutto il globo. Un ritorno epico che segna una nuova era per i nostri predatori preistorici preferiti: scopriamo insieme come hanno riconquistato il cuore del pubblico.

