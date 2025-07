Maltempo bomba d’acqua su Milano e Novara | morta una 63enne travolta da un albero | VIDEO

Il maltempo si abbatte con furia su Milano e Novara, causando danni ingenti e tragedie imprevedibili. Una bomba d'acqua ha sconvolto le due città , portando con sé vittime e distruzioni, come la tragica perdita di una donna di 63 anni travolta da un albero. Gli effetti di questa tempesta impressionante sono sotto gli occhi di tutti, lasciando emergere l’urgenza di affrontare con determinazione le sfide ambientali che ci attendono.

Il maltempo ha colpito duramente anche Novara, in Piemonte, dove è stato danneggiato anche il ristorante di Antonino Cannavacciuolo

