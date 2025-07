Maturità il 9 al tema d’italiano che ha scatenato una bufera | quando una madre influencer trasforma la valutazione in un caso nazionale e la scuola finisce sotto processo social

La maturità italiana di quest'anno ha acceso un dibattito acceso e sorprendente, scatenato da una madre influencer che ha trasformato una semplice valutazione in un caso nazionale. Con smartphone in mano e followers pronti a seguire ogni dettaglio, il suo gesto ha acceso una bufera sui social, portando alla ribalta questioni più profonde sulla valutazione scolastica e il valore delle ferite emotive. L'articolo Maturità, il 9 al tema d’italiano che ha…

"Non è un voto, è una ferita." Così potrebbe riassumersi il sentimento di una madre che, armata di smartphone e followers, ha trasformato la pagella di sua figlia in un caso nazionale. Quello che doveva essere un giorno di festa si è mutato in una battaglia social, con accuse, video virali e una scuola costretta a difendere non solo un 9 in Italiano, ma l’intero sistema di valutazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: italiano - madre - valutazione - maturità

La figlia non prende 100 alla maturità, la madre pubblica 20 video sui social contro la scuola Foligno, la donna ha accusato l’istituto di ingiustizie e favoritismi Vai su Facebook

