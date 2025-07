Domenica al museo gli Scavi di Pompei sono il terzo sito più visitato in Italia | vince il Colosseo

Domenica al museo, con gli scavi di Pompei al terzo posto tra i siti più visitati in Italia, dimostra come la nostra passione per la cultura non si arrende alle intemperie. Nonostante caldo e pioggia, centinaia di migliaia di cittadini e turisti hanno scelto di immergersi nel passato, approfittando dell’ingresso gratuito per la #domenicalmuseo. Un’occasione unica per riscoprire le meraviglie del nostro patrimonio, che ci unisce e ci ispira.

Nonostante l'Italia spaccata da caldo e pioggia, centinaia di migliaia di cittadini e turisti hanno visitato musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente per la #domenicalmuseo

