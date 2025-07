Nel cuore di Boulogne-sur-mer, Zamenhof trovò finalmente la serenità, circondato dalla bellezza del mare e dall’incantevole paesaggio che ispirava pace e concentrazione. In un ambiente così suggestivo, il creatore dell’esperanto poté dedicarsi con rinnovato ardore alla sua visione di un mondo più unito. E proprio come un ciclista che affronta il Tour de France, anche Zamenhof sapeva che il percorso verso il progresso richiede determinazione e passione.

In quel periodo Ludwik Lejzer Zamenhof cercava tranquillità, per questo se ne andò a zonzo a lungo alla ricerca del posto migliore per concentrarsi. Dopo un girovagare di qualche mese, il ricco avvocato Alfred César Joseph Eugène Michaux lo ospitò nella sua casa a Boulogne-sur-mer e Ludwik Lejzer Zamenhof capì che quello era il posto giusto. Perché "magnifico è lo spettacolo che offre agli occhi, fresca è l'aria che sale dal mare che si mescola agli odori dell'entroterra: un dono di assoluta pace per i sensi". Cercava tranquillità e pace per concludere il suo linguaggio di pace, l'esperanto, la sua non lingua che doveva superare "le diversità linguistica, ossia la causa principale che allontana la famiglia umana e la divide in fazioni nemiche". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it