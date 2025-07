Traffico Roma del 06-07-2025 ore 19 | 30

Se vi trovate a Roma questa sera, sappiate che il traffico si presenta intenso e alcune strade sono temporaneamente chiuse. La redazione di Luceverde informa che i lavori di bonifica e messa in sicurezza nell'area dell'esplosione di venerdì scorso continuano, coinvolgendo via dei Gordiani e via Checco Durante, oltre a una manifestazione a Piazza Caduti della Montagnola. Prevedete possibili disagi anche domani: pianificate il vostro spostamento con attenzione.

Luceverde Roma me trovati dalla redazione proseguono i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dall'esplosione ed all'incendio di venerdì scorso via dei Gordiani sta chiusa tra via Casilina e via Checco Durante compresa l'intera via Checco Durante per una manifestazione dalle 19 alle 21 di questa sera rimarrà chiusa a Piazza Caduti della Montagnola non si escludono disagi nelle vie limitrofe e disagi domani per chi dovrà spostarsi in treno durante la mattinata per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense alcuni treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3 roma-viterbo subiranno cancellazioni o variazioni di percorso previste Inoltre corse con bus tra le stazioni di Roma Ostiense e Fiumicino aeroporto e tra Orte e Poggio Mirteto per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma.

