Ministero Salute Gaza 80 morti e 304 feriti in 24 ore

La situazione a Gaza si aggrava drammaticamente: nelle ultime 24 ore, il bilancio delle vittime è salito a 80 morti e 304 feriti, con molte persone ancora sotto le macerie. Gli attacchi intensificatisi nelle ultime ore aggravano un contesto già critico, lasciando ambulanze e soccorritori impotenti di fronte alla violenza crescente. La crisi umanitaria si fa sempre più urgente e richiede un'attenzione internazionale immediata.

Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che gli ospedali della Striscia hanno ricevuto 80 morti e 304 feriti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, precisando che diverse vittime rimangono sotto le macerie e per le strade, con ambulanze e soccorritori impossibilitati a raggiungerle a causa dell'intensità dei bombardamenti. Gli attacchi si sono intensificati nelle ultime ore - aggiunge Wafa - in particolare sulla città di Deir al-Balah. Fonti mediche hanno riferito che sono state 61 le vittime dei raid sulla Striscia dall'alba di oggi, di cui 39 a Gaza City. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ministero Salute Gaza, 80 morti e 304 feriti in 24 ore

In questa notizia si parla di: ministero - salute - gaza - morti

Posti letto post-Covid e buco milionario, anche Sciacca sotto osservazione del ministero della Salute e della Corte dei Conti - La sanità pubblica in Sicilia sta affrontando una crisi sempre più grave. Recentemente, il ministero della Salute ha evidenziato un possibile disavanzo di 40 milioni di euro nell'assessorato alla Salute, correlato ai posti letto post-Covid.

Ministero Salute Gaza: nelle ultime 24 ore 116 morti. Onu chiede indagine su attacchi a civili in fila per cibo a Gaza - Il Sole 24 ORE @sole24ore Vai su X

(Adnkronos) - Strage di civili a Gaza City. Almeno 21 palestinesi sono morti e altri 30 feriti, per lo più donne e bambini, in un attacco israeliano al porto, scrive Haaretz, citando il ministero della Salute di Gaza. Secondo quanto riportato dai palestinesi, l'attacco Vai su Facebook

Ministero Salute Gaza, 80 morti e 304 feriti in 24 ore; Guerra, ultime notizie. Putin: peggio per Occidente se continuerà politica anti-russa. Min. Salute Gaza: 80 morti e 304 feriti in 24 ore; Ministero Salute Gaza, 80 morti e 304 feriti in 24 ore.

Ministero Salute Gaza, 80 morti e 304 feriti in 24 ore - Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che gli ospedali della Striscia hanno ricevuto 80 morti e 304 feriti nelle ultime 24 ore. Si legge su ansa.it

Ministero Salute Gaza, almeno 85 morti in 24 ore - Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza raggiunge quota 56. Lo riporta msn.com