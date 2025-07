Pittoni Lega svela la strategia in tre mosse per ridurre le supplenze e valorizzare il merito

Mario Pittoni, figura di spicco della Lega nel settore istruzione, svela una proposta innovativa per affrontare il problema delle supplenze. Con una strategia in tre mosse, mira a ridurre il ricorso agli insegnanti precari e a premiare il merito, promuovendo un sistema più stabile e meritocratico. Scopriamo insieme i dettagli di questa proposta che potrebbe rivoluzionare il futuro della scuola italiana.

Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della commissione Cultura al Senato, in una nota stampa, ha delineato una strategia articolata per contrastare il fenomeno della "supplentite", ovvero l'eccessivo ricorso a insegnanti precari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

