Percorsi sostegno INDIRE nuove FAQ | chiarimenti su esami compatibilità requisiti e riserve

Se sei interessato ai percorsi di sostegno e alle nuove modalità di accesso, le FAQ aggiornate dall'INDIRE al 4 luglio 2025 sono una risorsa fondamentale. Chiariscono aspetti cruciali come didattica, esami, compatibilità, requisiti e riserve di posti, offrendo una guida chiara e completa per triennalisti e specializzati all’estero. Scopri tutto ciò che devi sapere per affrontare con sicurezza il tuo percorso di specializzazione sul sostegno!

Aggiornate al 4 luglio 2025, le nuove FAQ pubblicate da INDIRE chiariscono numerosi aspetti sui percorsi speciali per la specializzazione sul sostegno, destinati a triennalisti e specializzati all’estero. Le risposte riguardano in particolare didattica, esami, compatibilità con altri corsi, riserve di posti e requisiti di accesso Didattica, esami e calendario dei percorsi INDIRE INDIRE informa . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE - Nel 2025, gli aspiranti insegnanti di sostegno possono accedere a due importanti percorsi formativi: il X ciclo del TFA, gestito dalle università, e i nuovi corsi straordinari di INDIRE.

INDIRE ha dato il via alla selezione per l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno destinati a chi ha maturato almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi 5 anni, anche non continuativi. ? Percorsi online, con 40 CFU, esami finali, P Vai su Facebook

Corsi sostegno INDIRE 2025, ecco le FAQ ufficiali: il punto su sedi, esami, corsi a luglio e agosto. RISPOSTE Vai su X

Percorsi sostegno INDIRE: sono compatibili con corso abilitante 60 e 30 CFU? Ci sono riserve di posti? FAQ Aggiornate al 4 luglio - 7 specializzati estero, INDIRE ha aggiornato le FAQ con nuove domande e risposte, dopo quelle ... Lo riporta orizzontescuola.it

Percorsi sostegno art. 6 e art. 7, Indire comunica sedi di esame anche in Sardegna - La Gilda degli insegnanti di Oristano comunica che, su sollecitazione del sindacato, Indire ha comunicato l'apertura di sede d'esame anche in Sardegna. Riporta orizzontescuola.it