Tutti pazzi per Lucumì offerta dal Galatasaray | la Roma resta sullo sfondo

Tutti pazzi per Lucumà236, l'offerta del Galatasaray scuote il calciomercato, mentre la Roma resta sullo sfondo. In questa fase calda di trattative, i giallorossi si preparano a una campagna estiva decisiva per rinforzare la rosa e puntare alla Champions League. Con Gasperini alla guida, la famiglia Friedkin punta a un nuovo capitolo di successi. Il tecnico di Grugliasco avrebbe bisogno di almeno...

Il calciomercato inizia ad entrare nella sua prima fase calda, con la Roma che non vuole farsi cogliere impreparata. Questa estate sarà infatti determinante per i giallorossi, chiamati a costruire una rosa completa in grado di centrare la qualificazione in Champions League. Per raggiungere tale traguardo, la famiglia Friedkin si è affidata a Gian Piero Gasperini, artefice del capolavoro Atalanta. Il coach di Grugliasco avrebbe bisogno di almeno un centrale in più, in modo da avere tanta scelta per la sua retroguardia. Il profilo ideale potrebbe arrivare dalla nostra Serie A, più nello specifico dal sorprendente Bologna di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it