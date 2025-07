Mic centinaia di migliaia di visitatori per la #domenicalmuseo

Nonostante le sfide del meteo, il successo della #domenicalmuseo di luglio dimostra quanto il patrimonio culturale italiano sia un tesoro condiviso e desiderato. Centinaia di migliaia di visitatori hanno approfittato dell'ingresso gratuito per immergersi nelle meraviglie artistiche e archeologiche del nostro Paese, scoprendo nuovi spazi e opere in esposizione. Un'occasione imperdibile che continuerà a rafforzare il legame tra cittadini e cultura, invitandoci a riscoprire la bellezza che ci circonda.

Nonostante un'Italia divisa tra caldo rovente e pioggia, centinaia di migliaia di cittadini e turisti hanno visitato musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente per la #domenicalmuseo di luglio, godendo liberamente del patrimonio culturale nazionale. Un'opportunit√† che ha permesso di ammirare, oltre alle collezioni permanenti, i nuovi spazi e le opere presenti nelle diverse mostre in corso nei luoghi della cultura statali: dalla mostra "Magna Mater" al Parco archeologico del Colosseo a "Corpi moderni" alle Gallerie dell'Accademia di Venezia con l'esposizione, tra l'altro, del celebre disegno dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, alla mostra "Firenze e l'Europa" alle Gallerie degli Uffizi a Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Mic, centinaia di migliaia di visitatori per la #domenicalmuseo

