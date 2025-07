Roma primo regalo per Gasperini | 20 milioni per un pupillo

Roma si prepara a ridefinire il suo volto con Gasperini, un allenatore dalle idee innovative e dal carattere deciso. Con un investimento di 20 milioni per un pupillo, la società punta a rafforzare un ruolo strategico nel 3-4-2-1, segnando l'inizio di una nuova era all’insegna di ambizione e rinnovamento. Ma quali saranno le vere conseguenze di questa rivoluzione tattica? La risposta sta nel futuro che si sta delineando sotto i colori giallorossi.

Una nuova Roma prende forma: servono rinforzi per il 3-4-2-1, pronto il primo colpo in un ruolo cruciale per il gioco di Gasperini Roma, primo regalo per Gasperini: 20 milioni per un big (Ansa Foto) – SerieAnews Ti sei mai chiesto come cambia una squadra quando arriva un nuovo allenatore con idee forti e un'identità tattica precisa? Nel caso della Roma, l'arrivo di Gian Piero Gasperini non è solo una svolta tecnica, ma anche l'inizio di un profondo rinnovamento. Il modulo di riferimento sarà il 3-4-2-1, lo stesso che ha fatto la fortuna dell'Atalanta, e per farlo funzionare a Trigoria serviranno innesti mirati: un difensore centrale, almeno un esterno di gamba e un attaccante che possa completare il reparto offensivo accanto a Dovbyk, che sarà valutato in ritiro.

Gasperini lo stima, tanto che lo aveva cercato all’Atalanta. I tifosi ormai meno, e il suo tempo a Roma sembra finito. Cosa faresti con Tammy Abraham #ASRoma #ForzaRoma #Abraham Vai su Facebook

