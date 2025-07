Il problema di Gavi | oltre ai vaccini il nulla

Il problema di Gavi non si limita ai vaccini: l'istituzione globale, sostenuta anche da Gates, rischia di perdere i fondi statunitensi per mancanza di trasparenza. Concentrandosi esclusivamente sulle immunizzazioni, ha trascurato aspetti fondamentali come igiene e nutrizione nelle aree più povere. Questa strategia potrebbe compromettere duramente gli sforzi di sviluppo, rivelando la necessità di un approccio più olistico e trasparente. Continuate a leggere per scoprire cosa c’è davvero dietro questa complessa vicenda.

Quando dico che l'Italia è pericolosamente sottomessa agli interessi di Big Pharma mi riferisco proprio a questo. Mentre il ministro Tajani si compiace di aver destinato 250 milioni alla Gavi di Gates, negli Usa il ministro Kennedy decide di sospendere ogni fina

