LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Giannelli terza meraviglia | è bronzo nei 400 sl! Quarti Del Signore e Burato tra poco le 4×100 miste

L’emozione dei Campionati Europei Juniores di Nuoto 2025 è alle stelle! Dalla straordinaria terza piazza di Giannelli alla medaglia di bronzo di Meraviglia nei 400 stile libero, le gare sono un susseguirsi di sorprese e imprese. La nostra nazionale sta regalando spettacolo, portando a casa medaglie e emozioni indimenticabili. Rimanete con noi per vivere ogni attimo di questa avventura sportiva e scoprire i risultati in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09: SEMBRAVA IMPOSSIBILE A 20 METRI DAL TRAGUARDO! Leoni è riuscita a prendere la scia della tedesca Roth e ad infilarla proprio al tocco! L’Italia vicne la 4×100 mista donne con 4’04?30, argento per la Germania con 4’04?34, bronzo per la Lituania con 4’05?22 20.08: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CHE RIMONTA DI LEONIIIIIIIIIIIIIIIIII! 20.07: Ai 300 Germania, Italia, Lituania 20.06: A metà gara Lituania, Gbr, Germania, Italia quinta. 20.05: Ai 100 Francia, Spagna, Italia 20.01: Ultime due finali dedicate alle staffette miste. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: Giannelli, terza meraviglia: è bronzo nei 400 sl! Quarti Del Signore e Burato, tra poco le 4×100 miste

