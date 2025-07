Napoleone a Garlasco, il magistrato che vuole riscrivere la storia del delitto di Chiara Poggi. Sarà il nome, il cognome o l’insieme a svelare un’intenzione nascosta? Con un nome come Napoleone e un cuore da stratega, il suo approccio alla verità promette rivoluzioni e sorprese. Ma cosa si cela dietro questa figura tanto audace e determinata? È qui che la vicenda prende vita, tra passione, potere e ricerca della giustizia.

Sarà il nome. Sarà il cognome. O, forse, l'insieme. Perché, se ti chiami Napoleone, qualche idea di comando e battaglie te la porti addosso, quasi per predestinazione. Se poi al cognome unisci un nome come Fabio, che evoca il generale romano Fabio Massimo, detto «il Temporeggiatore», che con una guerra di logoramento contribuì alla vittoria sui cartaginesi, beh, la figura si completa: il piglio del condottiero accanto alla prudenza, e a un'attenta gestione della forza. Per Fabio Napoleone, dal dicembre 2021 procuratore a Pavia, nome e cognome sono anche la sintesi di oltre 40 anni di lavoro: un mix tra l'attitudine al comando mostrata nelle tante indagini che fin qui ha condotto, e il ponderato rigore usato nelle aule di tribunale.