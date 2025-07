Morta una donna di 63 anni travolta da un albero nel Milanese | stava rientrando da una passeggiata

Una donna di 63 anni ha perso la vita nel Milanese, travolta da un albero caduto durante un violento nubifragio. Mentre passeggiava lungo l’Alzaia del Naviglio con altri due amici, il maltempo ha causato il crollo di un grosso tronco, mietendo una vittima tra i presenti. L’incidente si è verificato poco prima delle 17 a Robecchetto con Induno, lasciando la comunità sconvolta e ponendo ancora una volta l’attenzione sui pericoli legati alle intemperie improvvise.

Stava rientrando da una passeggiata insieme ad altre due persone lungo l'Alzaia del Naviglio, quando un grosso albero abbattuto dall'ondata di maltempo è caduto e l'ha colpita. È morta così a Robecchetto con Induno – piccolo comune agricolo nel Milanese- una donna di 63 anni residente a San Vittore Olona. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 mentre un violento nubifragio si è abbattuto nel capoluogo e nella zona dell'Alto Milanese. La caduta dell'albero ha coinvolto le altre due persone che si trovavano con la vittima: una donna di 68 anni e un uomo di 70. Entrambi sono rimasti feriti. Sul posto sono state inviate due ambulanze e due automediche e da Como si è alzato in volo anche l'elisoccorso.

