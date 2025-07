Milan svelata la data del debutto della nuova seconda maglia 2025-2026

Il Milan si prepara a sorprendere i tifosi con la sua nuova seconda maglia per la stagione 2025-2026. Bianca con dettagli rossoneri e il rinnovato Diavoletto, questa divisa promette di diventare un simbolo di stile e passione. Il debutto ufficiale avverrà nell’amichevole estiva contro l’Arsenal, un’occasione imperdibile per vedere da vicino questa affascinante novità . Prepariamoci a tifare ancora più forte!

La nuova maglia Away del Milan, bianca con dettagli rossoneri e il ritorno del Diavoletto, debutterĂ nell'amichevole estiva contro l'Arsenal.

