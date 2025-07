F1 Andrea Kimi Antonelli | Hajdar? Non mi ha visto Dobbiamo capire dove fare meglio

Un altro weekend complicato per Andrea Kimi Antonelli, protagonista di un’ulteriore uscita precoce a Silverstone nel GP della Gran Bretagna. Nonostante le speranze, errori strategici e comunicativi lo hanno penalizzato, lasciando il pilota italiano in difficoltà. È il momento di analizzare con attenzione gli errori e trovare soluzioni efficaci per migliorare le performance e tornare competitivo. Solo così si potrà risalire la china e affrontare al meglio le prossime sfide in Formula 1.

Un’altra gara difficile per Andrea Kimi Antonelli. L’italiano per il secondo weekend consecutivo si è dovuto ritirare dalla corsa, chiudendo anzitempo il GP della Gran Bretagna, appuntamento numero dodici del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena presso l’iconico tracciato di Silverstone. Il bolognese è stato vittima in primis di una serie di considerazioni errate da parte del proprio team, che lo hanno relegato in fondo alla classifica. Poi, al venticinquesimo giro, il pilota in forza alla Mercedes è stato costretto al ritiro a causa dell’impatto di Hajdar, che ha danneggiato la monoposto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Hajdar? Non mi ha visto. Dobbiamo capire dove fare meglio”

