Conceicao Juve accelerata improvvisa per il numero 7 bianconero! Decisiva la scelta di Tudor | delineata la strategia per il futuro di Chico Tutti i dettagli

La Juventus accelera deciso sul fronte Conceicao, con Tudor che ha scelto di puntare sull'ala portoghese per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa si fa sempre piĂą concreta, grazie alla rapida decisione del tecnico e alla strategia delineata dal club per il futuro. Tutti gli occhi ora sono puntati sui dettagli di questa operazione che potrebbe rappresentare una svolta decisiva per i bianconeri. Restate sintonizzati per scoprire come evolverĂ questa importante scelta.

Conceicao Juve, Tudor ha fatto la sua scelta sull’ala portoghese: il suo parere dĂ un’accelerata importante alla trattativa. La Juventus sta portando avanti una trattativa importante per arricchire il proprio reparto offensivo con l’acquisto definitivo di Francisco Conceicao, talento portoghese in forza al Porto. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, il giovane attaccante ha pienamente convinto il giovane attaccante, in quanto lo vede perfetto anche come sotto punta. Il tecnico bianconero è entusiasta della possibilitĂ di tenerlo nella sua rosa, grazie alle sue qualitĂ tecniche e alla sua versatilitĂ , che lo rendono un’opzione ideale per il gioco della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, accelerata improvvisa per il numero 7 bianconero! Decisiva la scelta di Tudor: delineata la strategia per il futuro di Chico. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: conceicao - juve - accelerata - scelta

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

FIFA Club World Cup | Real Madrid-Juventus, la partita La Juventus esce a testa alta dal Mondiale per Club, sconfitta per 1-0 dal Real Madrid in una sfida giocata con intensità e personalità all’Hard Rock Stadium di Miami. A decidere la gara è stato un colpo d Vai su Facebook

Milan, c'è una coppa per salvare il presente. Accelerata per Paratici; Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale.

Calciomercato Juve: doppietta Sancho-Conceicao, chiave Nico! E c'è l'occasione Douglas Luiz - I bianconeri si avvicinano sempre di più alla chiusura per l'inglese, cercato anche dal Napoli di Conte. Si legge su tuttosport.com

Juventus-Conceicao, la clausola può salire a 45 milioni: la deadline e la scelta tattica con Sancho - La Juventus continua a ragionare sul futuro di Francisco Conceicao il cui prestito dal Porto è ufficialmente terminato con la fine del Mondiale per Club. Secondo calciomercato.com