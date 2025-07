Gyokeres all’Arsenal colpo da 80 milioni

Il mercato estivo continua a sorprendere, e questa volta il grande colpo è Viktor Gyokeres all'Arsenal, un trasferimento da 80 milioni di euro che promette scintille. L'attaccante svedese, protagonista di una stagione stellare allo Sporting Lisbona con 97 gol in due anni, si prepara a fare il salto in Premier League. La firma definitiva è ormai vicina, e i Gunners si preparano a rivoluzionare il loro attacco. GYOKERES ALL’ARSENAL: ACCORDO IN DEFINIZIONE.

Il pezzo forse più pregiato di questo calciomercato estivo ha finalmente definito il suo futuro. L’ attaccante svedese, Viktor Gyokeres, reduce da una stagione fantastica allo Sporting Lisbona,(97 gol in due anni, di cui 54 nell’ultima stagione)è in procinto di trasferirsi in Premier League, all’Arsenal, che ha bruciato la concorrenza versando nelle casse dei portoghesi una cifra considerevole. GYOKERES ALL’ARSENAL: ACCORDO IN DEFINIZIONE Manca ancora qualche dettaglio, ma la trattativa può definirsi virtualmente conclusa. I londinesi hanno offerto un contratto quinquennale accettato dal giocatore, mentre allo Sporting di Lisbona andranno 65 milioni di parte fissa più ricchi bonus. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gyokeres all’Arsenal, colpo da 80 milioni

