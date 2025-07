Lucumí Roma alla finestra | il difensore del Bologna piace anche al Galatasaray

Il futuro di Lucumí si fa sempre più incerto, mentre il Galatasaray si inserisce nella corsa al talentuoso difensore del Bologna. La Roma, alla finestra, monitora attentamente la situazione, pronta a cogliere eventuali sviluppi. Tuttavia, con la clausola in scadenza e i bolognesi decisi a mantenere il loro pilastro, il mercato si riscalda e l’attesa si fa ancora più entusiasmante. Il prossimo capitolo potrebbe essere scritto da un attimo all’altro.

C'è un nome che torna a circolare con insistenza nei corridoi di Trigoria. Quello di Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano classe 1998, uno dei profili che la Roma sta seguendo con attenzione per rinforzare il reparto arretrato. La situazione, però, è tutt'altro che semplice. Il giocatore è legato al Bologna, che ha già respinto la prima proposta arrivata dalla Turchia. E adesso, con una clausola in scadenza, il tempo stringe. Il Galatasaray ci prova, ma il Bologna dice no. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano, il Galatasaray avrebbe provato a portarsi avanti, presentando un'offerta da 15 milioni di euro.