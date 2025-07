Maltempo Italia c’è una vittima! Bufera mai vista

Il Nord Italia si è trovato di fronte a una furiosa bufera senza precedenti, con Milano al centro di una perturbazione devastante. Raffiche di vento violente, piogge torrenziali e lampi hanno lasciato il segno, provocando danni e crisi improvvise. La città è in allerta: i servizi di emergenza sono mobilitati per fronteggiare questa emergenza senza precedenti, mentre cittadini e autorità si preparano ad affrontare le conseguenze di questa tempesta storica.

Una forte perturbazione si è abbattuta sul Nord Italia, colpendo pesantemente la città di Milano e le aree circostanti. Nel corso delle ultime ore, raffiche di vento, precipitazioni intense e fulmini hanno provocato danni diffusi e situazioni di emergenza. Numerosi quartieri sono stati investiti da piogge torrenziali che hanno reso difficoltosa la circolazione e causato l’allagamento di molte strade e sottopassaggi. I servizi di emergenza sono stati costantemente impegnati per far fronte alla situazione e garantire la sicurezza della popolazione. Emergenza a Milano: strade allagate e traffico in tilt. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

