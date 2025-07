tiro a volo azzurri attardati dopo le prime due serie delle qualificazioni nello skeet a lonato

La prima giornata di qualificazioni ai Mondiali di tiro a volo a Lonato del Garda si apre con una sorpresa: gli azzurri, tra i favoriti, sono leggermente indietro dopo le prime due serie dello skeet maschile. Con 179 iscritti e solo metà delle prove completate, la sfida è ancora aperta. Gli occhi sono puntati su di loro, pronti a risalire la china nelle prossime sessioni. La sfida è appena iniziata: vedremo se riusciranno a recuperare terreno e a conquistare il podio.

Si chiude la prima giornata di gare a Lonato del Garda, in Italia, sede della tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: dopo i primi 50 piattelli delle qualificazioni dello skeet individuale maschile, che vedono ben 179 iscritti (176 i tiratori effettivamente al via), risultano attardati gli azzurri al via. Al termine delle prime due serie delle cinque previste per queste affollatissime qualificazioni sono addirittura 16 i tiratori in testa con un perfetto 5050, tra i quali, per√≤, non ci sono azzurri. Nel plotone al 17¬į posto, condiviso da 25 atleti a quota 4950, ci sono i due italiani in gara solo per i punti del ranking, e quindi senza possibilit√† di accesso in finale, ovvero Valerio Palmucci e Marco Coco. 🔗 Leggi su Oasport.it