È tricolore l’erba di Wimbledon | in campo Sinner Cobolli e Sonego negli ottavi di finale

Un lunedì storico per il tennis italiano a Wimbledon: tre talenti azzurri agli ottavi, un risultato mai raggiunto prima. Mentre Jannick Sinner conferma il suo status tra i grandi, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego emergono come sorprese di giornata, promettendo un fascinoso futuro sulla scena internazionale. La loro determinazione e talento sono pronti a scrivere nuove pagine di gloria nel torneo più prestigioso del mondo. L'appuntamento con la gloria è ormai più vicino che mai.

Sarà un lunedì tutto italiano sull’erba di Wimbledon. Tre azzurri agli ottavi come mai era successo prima: Sinner contro Dimitrov, Cobolli contro Cilic e Sonego contro Shelton. Ovviamente nessuna sorpresa per il fatto che ci sia Jannick Sinner negli ottavi del torneo più importante del mondo, ma Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, sono due nomi meno attesi rispetto alla vigilia. Il classe 2002 romano raggiunge il suo miglior risultato della carriera in uno Slam dopo aver eliminato un avversario più alto in classifica, il ceco Jakub Mensik; il 30enne torinese offre un’altra prestazione di cuore e resilienza avendo la meglio al quinto set della testa di serie Brandon Nakashima eguagliando il suo miglior piazzamento nell’erba dell’All England Club. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - È tricolore l’erba di Wimbledon: in campo Sinner, Cobolli e Sonego negli ottavi di finale

