Orsolini torna a casa e si emoziona | Dico grazie alla mia famiglia

Orsolini, il campione del Bologna, torna a casa tra emozioni e sorrisi, circondato dall’affetto della sua famiglia e della comunità. Nella piccola Rotella, il suo paese natale nell’Ascolano, Riccardo è stato accolto come un eroe, festeggiato per il trionfo storico in Coppa Italia. Un successo che non solo celebra la sua carriera, ma anche la forza delle radici e dei sogni realizzati. La sua storia è un esempio di passione e perseveranza da condividere con tutti.

Il campione del Bologna è stato premiato nella sua Rotella, il piccolo paese dell'Ascolano dove Riccardo è cresciuto e ha imparato a tirare i primi calci a un pallone. La sua gente ha voluto omaggiare Orso dopo la vittoria della Coppa Italia con il Bologna lo scorso 14 maggio, un trionfo che ripaga l'attaccante rossoblù di un lungo percorso passato attraverso tante critiche e delusioni.

