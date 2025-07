Modena sinistra da vergogna in Comune Consigliere del Pd insulta FdI | Tornate nelle fogne Il video

In un Consiglio comunale di Modena acceso e turbolento, le tensioni sono esplose fino a livelli incredibili. Tra accuse dure e parole infuocate, Federica Di Padova del PD ha rivolto un insulto al fronte avversario di FDI, invitandoli a “tornare nelle fogne”. Un episodio che ha scosso l’aula e attirato l’attenzione su un clima politico sempre più acceso e controverso. La vicenda continua a far discutere, sollevando interrogativi sulla cultura del confronto pubblico.

Toni alti, polemica, tensione. Ma raramente in un Consiglio comunale si era arrivati ad invitare gli avversari politici a “tornare nelle fogne”. E’ accaduto giovedì sera a Modena, nel corso della discussione sullo scandalo Amo, con la sparizione di 460mila euro di soldi pubblici dalle casse dell’ente ed è indagata una ex dipendente. Federica Di Padova, consigliere comunale del Pd, si è scagliata contro i consiglieri di Fratelli d’Italia, in particolare Luca Negrini. “ Torna nelle fogne!”. Una frase squallida e minacciosa che Negrini ha segnalato al presidente del Consiglio comunale, Antonio Carpentieri, che non si era accorto di nulla. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it