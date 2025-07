L’MCU ha appena creato il prossimo Iron Monger?

L'MCU sta per sorprenderci ancora una volta: tra i nuovi villain di Ironheart spicca Ezekiel Stane, interpretato da Alden Ehrenreich. Questo personaggio, con il suo potenziale, potrebbe diventare il prossimo grande antagonista come l'iconico Iron Monger. Dopo anni di attesa, Ezekiel entra nel grande universo Marvel, aprendo le porte a nuove avventure e scontri epici. La sua presenza promette di rivoluzionare il panorama dei cattivi e catturare l'immaginazione dei fan.

Ironheart della Marvel ha introdotto una manciata di nuovi cattivi nell’ MCU. Tuttavia, uno in particolare ha il potenziale per diventare un cattivo chiave come il prossimo Iron Monger. Sebbene fosse originariamente destinato a debuttare nell’MCU anni fa, Ezekiel Stane è finalmente approdato nel grande universo cinematografico (e si spera che sia solo l’inizio). Interpretato da Alden Ehrenreich, Zeke Stane viene presentato per la prima volta come “Joe”, un esperto di etica tecnologicatrafficante di tecnologia sul mercato nero che Riri Williams incontra mentre cerca di ricostruire la sua armatura. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Il Marvel Cinematic Universe si arricchisce di nuovi personaggi e trame che amplificano la continuità narrativa e introducono potenziali minacce future.

«Il mondo pensa che Obidiah sia morto in un incidente aereo, ma io so che era un supercriminale e ho passato tutta la vita a cercare di non diventare come Iron Monger.»

