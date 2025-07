LIVE Alcaraz-Rublev 5-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | russo avanti nel 1° set!

Il match tra Alcaraz e Rublev a Wimbledon 2025 si infiamma, regalando emozioni da brivido. Con il russo avanti nel set e scambi mozzafiato, ogni punto tiene con il fiato sospeso gli appassionati. Rimanete aggiornati in tempo reale cliccando sul link per vivere tutta l’azione di questa sfida epica, tra momenti di grande lungimiranza e colpi sorprendenti. La tensione cresce: chi conquisterà il prossimo duello?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Ai vantaggi il russo! A-40 Altro slice vincente. 40-40 Risposta in tuffo vincente dello spagnolo! 40-30 Slice vincente. 30-30 Sbaglia il rovescio lungoriga Rublev. 30-15 In terra lo spagnolo, non riesce a difendere il campo dopo la risposta. 15-15 Risposta profonda di Alcaraz, stecca di rovescio il russo. 15-0 Prima vincente del russo. 5-5 Ace (4°). 40-0 Slice vincente. 30-0 Troppo corto il lob di rovescio, chiude Alcaraz. 15-0 Stecca di dritto il russo, pericolosissimo adesso. 4-5 Gran difesa slice del russo e game per lui! A-40 Con la prima slice il russo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Rublev 5-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: russo avanti nel 1° set!

In questa notizia si parla di: russo - alcaraz - rublev - diretta

Sinner, attento a Rublev! Il russo è stato l’ultimo a battere il n.1, Alcaraz escluso. E due precedenti fanno toccare ferro… - Jannik Sinner è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia al Roland Garros 2025! Dopo una vittoria schiacciante contro Jiri Lehecka, il talentuoso italiano si prepara ad affrontare Andrey Rublev, l'unico giocatore capace di battere il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz.

Wimbledon in diretta, iniziano gli ottavi: Alcaraz sfida Rublev Vai su X

LA DIRETTA | Khamenei in un bunker, quattro morti e 87 feriti in Israele Vai su Facebook

Alcaraz-Rublev diretta 1-2: gli ottavi di finale a Wimbledon. Dove vederla in tv e streaming; Alcaraz-Rublev, la diretta degli ottavi di Wimbledon: 5-5, Carlos tiene di nuovo a zero; Vavassori-Errani eliminati; Wimbledon in diretta: in campo Alcaraz-Rublev. Errani-Vavassori ko.

Alcaraz-Rublev diretta 4-5: gli ottavi di finale a Wimbledon. Dove vederla in tv e streaming - Carlos Alcaraz scende in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon dove sfida il russo Andrej Rublev. msn.com scrive

Diretta Wimbledon 2025/ Alcaraz Rublev streaming video tv: iniziano gli ottavi! (oggi 6 luglio) - Diretta Wimbledon 2025, Alcaraz Rublev streaming video tv oggi domenica 6 luglio: orari e risultati live per gli ottavi di finale, ma senza italiani. Come scrive ilsussidiario.net