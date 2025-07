Castellaneta gaffe del centrosinistra | concerto in memoria di De Gregori ma lui è vivo

Una gaffe sfiora il mondo della cultura a Castellaneta: durante una delibera comunale, si è erroneamente scritto che il concerto in memoria di De Gregori avrebbe avuto luogo mentre il cantautore è ancora vivo, creando un momento di imbarazzo e confusione. Un episodio che dimostra quanto sia importante la cura dei dettagli e il rispetto per le figure celebrate. La situazione invita a riflettere sull’importanza di informarsi accuratamente prima di promuovere eventi così significativi.

Gaffe per il Comune di centrosinistra di Castellaneta. Lo scorso 2 luglio è stata approvata una delibera relativa a due spettacoli di musica e letture recitate dal cantautore leccese Luigi Mariano, in omaggio a Giorgio Gaber e Francesco De Gregori. Un evento presentato nel corso della rassegna Bella d’Estate. L’obiettivo è quello di "omaggiare due grandi maestri della musica italiana - si legge nel documento firmato dal sindaco Giambattista Di Pippa (sostenuto tra gli altri da Sinistra italiana e Pd) - facendo conoscere al pubblico anche brani di nicchia di questi due grandi artisti". Insomma, due spettacoli "in memoria". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it