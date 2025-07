F1 Leclerc dopo il disastro a Silverstone | Colpa mia E Piastri | Non si può più frenare…

Dopo il disastro a Silverstone, Charles Leclerc si mostra amareggiato e riflessivo, consapevole di aver preso una decisione che ha influito sul risultato. La sua delusione è palpabile e il quattordicesimo posto, penultimo in classifica, testimonia quanto siano state dure le sfide di questa gara. Peggio ha fatto soltanto un altro pilota, lasciando il tifoso a chiedersi se questa stagione possa ancora riservare sorprese positive.

‚ÄúNon sono contento, ma √® stata una mia decisione. I primi due settori per me erano asciutti e il terzo invece era molto bagnato. Pensavo che col sole la pista si asciugasse in fretta, ma non √® stato cos√¨. Quindi ho sbagliato la scelta‚ÄĚ. √ą uno Charles Leclerc deluso, cupo in viso dopo il GP di Silverstone. Non potrebbe essere altrimenti dopo il quattordicesimo posto, che visti i tanti ritiri vuol dire penultima posizione. Peggio ha fatto soltanto Yuki Tsunoda. Leclerc si √® per√≤ soffermato anche su quanto accaduto dopo, con la sua monoposto che non ha reso come ci si aspettava, non permettendogli la rimonta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ¬© Ilfattoquotidiano.it - F1, Leclerc dopo il disastro a Silverstone: ‚ÄúColpa mia‚ÄĚ. E Piastri: ‚ÄúNon si pu√≤ pi√Ļ frenare‚Ķ‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: leclerc - silverstone - disastro - colpa

F1, Charles Leclerc: ‚ÄúMiglioriamo, ma non ancora per poter vincere. Vedremo a Silverstone‚ÄĚ - I podi danno fiducia, siamo piuttosto vicini alla vetta, ma ancora non abbastanza per dominare. Charles Leclerc, terzo in Austria, guarda con ottimismo alla sfida di Silverstone, dove la Ferrari tenter√† di perfezionare ulteriormente le prestazioni.

DISASTRO IN FP1 PER CHARLES LECLERC: VETTURA DANNEGGIATA SUL LATO SINISTRO, BANDIERA ROSSA #MemasGP #CanadianGP Vai su Facebook

Disastro Leclerc, solo 14¬į: Strategia sbagliata? Colpa mia, ma non c'era il passo; Disastro Leclerc: ‚ÄúStrategia? Errore mio. Ma il problema era il passo. La difficolt√† in qualifica non √® risolvibile a breve‚ÄĚ; F1 Gp Gran Bretagna: vince Norris, Hulkenberg terzo davanti a Hamilton. Incubo Leclerc.

Disastro Leclerc: ‚ÄúStrategia? Errore mio. Ma il problema era il passo. La difficoltà in qualifica non è risolvibile a breve‚ÄĚ - Il monegasco a Silverstone ha vissuto forse la peggiore gara da quando corre in F1. Segnala formulapassion.it

Formula 1, Norris vince a casa sua: storico podio per Hulkenberg! Disastro Leclerc - Un Gran Premio spettacolare in Formula 1 con Norris che si porta a casa una delle vittorie più importanti della sua carriera ... sportface.it scrive