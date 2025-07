Tour de France 2025 dure critiche della moglie di Vingegaard al Team Visma | Lo stanno spingendo oltre…

Il Tour de France 2025 continua a sorprendere, tra tensioni e grandi performance. La seconda tappa, ricca di spettacolo e qualità, ha visto l’olandese Mathieu van der Poel trionfare davanti a Pogacar e Vingegaard, il quale sembra più in forma che mai. Tuttavia, le recenti critiche della moglie di Vingegaard al team Visma hanno acceso un dibattito acceso, spingendo il morale del campione oltre i limiti. La corsa è solo all’inizio e il percorso promette emozioni ancora più intense.

Seconda tappa all’insegna dello spettacolo e della qualità in questo Tour de France. Nella Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer di 209,1 km, l’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) ha posto il proprio sigillo, precedendo in un arrivo tra campioni lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) e il danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), apparso piuttosto pimpante quest’oggi. Un risultato che ha dei riflessi nella classifica generale, con van der Poel che ha indossato il simbolo del primato, la Maglia Gialla, precedendo di 4? e di 6? proprio Pogacar e Vingegaard. Corridore danese però finito, indirettamente, al centro delle attenzioni per le esternazioni alla testata Politiken di sua moglie Trine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, dure critiche della moglie di Vingegaard al Team Visma: “Lo stanno spingendo oltre…”

