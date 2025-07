Codici contro Ryanair diffida per le nuove regole | ecco su cosa si punta il dito

L’estate si avvicina e con essa crescono anche le tensioni tra passeggeri e compagnie aeree. L’Associazione Codici ha deciso di intervenire, lanciando una diffida contro le nuove regole di Ryanair, accusata di aver adottato norme che sollevano molte perplessità. Ma su cosa si concentrano le contestazioni? Scopriamo insieme i punti critici e le implicazioni di questa battaglia, per tutelare i diritti di chi vola.

Tra le contestazioni ci sono abuso di posizione dominante, violazione del diritto di difesa e clausole vessatorie che rischiano di mettere in seria difficoltà la compagnia aerea. Tutto è nato dal nuovo regolamento che la compagnia ha messo a punto.