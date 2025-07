Rugby brutte notizie per l’Italia | un infortunio ferma Giacomo Nicotera

Brutte notizie per l’Italia del rugby: Giacomo Nicotera si è infortunato e sarà costretto a saltare il prossimo test contro il Sudafrica. Un colpo duro per la nazionale, che dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri. Lo staff medico ha confermato il trauma costale, lasciando i tifosi in apprensione. Rimanete sintonizzati con Sportface TV per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda e sul Tour Estivo 2025.

Giacomo Nicotera ha subito un trauma costale che lo esclude dalla disponibilità per il prossimo Test Match della Nazionale italiana di rugby contro il Sudafrica. Lo staff medico della Nazionale Maschile ha diffuso il seguente aggiornamento in vista della settimana conclusiva del Tour Estivo 2025: Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto Giacomo Nicotera hanno confermato un trauma costale che lo esclude dalla disponibilità per il prossimo Test Match contro il Sudafrica, in programma a Port Elizabeth.

