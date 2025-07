Fiorentina-Dodò | rinnovo sempre più complicato Contatti con Inter Juventus e Milan | gli scenari

Il rinnovo di Dodò con la Fiorentina si fa sempre più complicato, scatenando un vortice di discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Con Inter, Juventus e Milan in pressing, il futuro del talentuoso terzino brasiliano è appeso a un filo. La sua eccellente stagione ha accresciuto l’interesse di molte squadre, rendendo il mercato un vero campo di battaglia. Gli scenari sono aperti: quale strada prenderà Dodò? Restate sintonizzati per scoprirlo.

