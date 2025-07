Papa Leone XIV arriva a piedi a Castel Gandolfo per un periodo di riposo | È un piacere essere qui

Papa Leone XIV, con il suo arrivo a piedi a Castel Gandolfo, incarna il ritorno alle radici e alla semplicità. Durante le due settimane di riposo, il Prevost, pur concedendosi un meritato relax, continuerà a occuparsi di importanti dossier. Questa residenza, mai prima frequentata da Papa Francesco, si apre ora come simbolo di un nuovo approccio pastorale, unendo spiritualità e impegno quotidiano in un contesto di serenità e riflessione.

Durante il soggiorno estivo di due settimane, Prevost lavorerà comunque ad alcuni dossier. La residenza alle porte di Roma non era mai stata frequentata da Papa Francesco.

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

