Netanyahu vola da Trump | Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas | Israele invia 54mila ordini di leva entro luglio anche per gli ultraortodossi

In un panorama di tensioni crescenti, Netanyahu si incontra con Trump per rafforzare il piano di sicurezza e riportare a casa gli ostaggi, mentre Israele mobilita 54mila giovani, inclusi gli ultraortodossi, per affrontare la minaccia Hamas. Intanto, i fondamentalisti palestinesi promettono vendetta, e in Cisgiordania i bulldozzer israeliani spianano i campi profughi, alimentando un clima di guerra e sofferenza. Un quadro complesso che richiede risposte decise e umanitarie.

I fondamentalisti palestinesi: "Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele". In Cisgiordania i bulldozer israeliani spianano i campi profughi. Media: "Hamas utilizza gli stupri come arma di guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" | Israele invia 54mila ordini di leva entro luglio, anche per gli ultraortodossi

Michele Giorgio, Il «sì» di Hamas apre alla tregua a Gaza. L'incognita di Israele, Il Manifesto, 5 luglio 2025 DOMANI SMETTO Il gruppo islamista ha dato parere favorevole alla proposta del Qatar. Stasera tocca a Netanyahu e al gabinetto di sicurezza.

